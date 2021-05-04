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«Фронтовое меню ко Дню Победы» предложат пассажирам в поездах дальнего следования

Главная Общество
Красноярск
12:02 4 Мая 2021
поезда, питание, праздник, железные дороги
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С сегодняшнего дня, в связи с предстоящим празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в вагонах-ресторанах поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») пассажирам предлагается специальное «Фронтовое меню ко Дню Победы». Оно будет действовать до 19 мая.

Пассажиры смогут попробовать очень простые блюда, которые в годы войны были основой горячего питания солдат и офицеров Красной Армии на фронте. Многим поколениям они хорошо знакомы, любимы и уже стали неотъемлемой частью истории военного времени.

Так, любой желающий может заказать солдатские щи, балтийские макароны, а также самое знаменитое блюдо полевой кухни – гречневую кашу с мясом.

Попробовать предложенный ассортимент можно в вагонах-ресторанах всех поездов дальнего следования, курсирующих по сети РЖД, в том числе – отправляющихся из Красноярска и Абакана.
Отметим, что наряду с праздничным меню, пассажирам также будет доступно и традиционное, включающее в себя мясные, рыбные блюда, вегетарианский и детский рационы.

Напомним, в поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» сохраняются все противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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