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В четверг в Красноярске резко потеплеет

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Красноярск
13:30 4 Мая 2021
погода, весна, красноярск
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Синоптики прогнозируют значительное потепление в Красноярске на этой неделе. По прогнозу Среднесибирского УГМС, во вторник, 4 мая, в городе будет переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северо-западного направления усилится до 5-10 м/с, временами порывы до 13-18 м/с. Воздух днем прогреется до +11…+13°С.

В среду, 5 мая, ночью температура опустится до +2°С, в светлое время суток термометры покажут +12°С, незначительные осадки сохранятся.

В четверг, 6 мая, в городе потеплеет до +22°С, осадков не ожидается.

Еще теплее будет в пятницу, 7 мая. По прогнозу Гидрометцентра, ночью около +9°С, днем воздух прогреется до +24°С.

С субботы похолодает до +13°С.

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