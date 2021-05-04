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В Красноярске таксиста будут судить за обман 77-летней пенсионерки

Главная Общество
Красноярск
12:30 4 Мая 2021
происшествия, суд, таксист
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В Красноярске водителя такси будут судить за мошенничество. В краевой полиции сообщили, что заявление на мужчину написала 77-летняя пенсионерка. С красноярцем женщина познакомилась год назад, он приехал к ней по вызову. Водитель разговорился с пассажиркой и предложил в следующий раз обращаться к нему напрямую, минуя диспетчера. В декабре бабушка позвонила знакомому таксисту и попросила его свозить ее в магазин, чтобы купить телефон. Приехав по адресу, мужчина предложил пенсионерке помощь – взял 15 тысяч рублей, сам сходил в магазин и выбрал гаджет. Позже выяснилось, что телефон стоил всего 5 тысяч рублей – женщина узнала об этом, когда отправилась в магазин за чеком.

«Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, 40-летний водитель такси присвоил себе оставшиеся от покупки 9510 рублей. При проведении оперативных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска. В отношении ранее не судимого 40-летнего красноярца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба)», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Теперь красноярцу грозит до 5 лет лишения свободы

Общество / НОВОСТИ
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