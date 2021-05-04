Администрация предупредила о возможных сбоях в работе приложения для отслеживания пассажирского транспорта

В городской администрации предупредили пассажиров о возможных сбоях в работе приложения для отслеживания движения пассажирского транспорта. Это связано с техническими работами на сервере, которые запланированы 4 и 5 мая.

При этом в мэрии обещают, что сбои в работе приложения будут кратковременными. Неудобства возможны при использовании портала информирования mu-kgt.ru, мобильного приложения, а также центра автоматической обработки звонков.

В мэрии отметили, что с 6 мая работа сервисов должна быть восстановлена.