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Администрация предупредила о возможных сбоях в работе приложения для отслеживания пассажирского транспорта

Главная Общество
Красноярск
11:01 4 Мая 2021
автобус, приложения, красноярск
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В городской администрации предупредили пассажиров о возможных сбоях в работе приложения для отслеживания движения пассажирского транспорта. Это связано с техническими работами на сервере, которые запланированы 4 и 5 мая.

При этом в мэрии обещают, что сбои в работе приложения будут кратковременными. Неудобства возможны при использовании портала информирования mu-kgt.ru, мобильного приложения, а также центра автоматической обработки звонков.

В мэрии отметили, что с 6 мая работа сервисов должна быть восстановлена.

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