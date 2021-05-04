Полезные сайты по изучению английского языка, подходящие детям

Знание английского языка – полезный навык, который может помочь во многих сферах жизни. Чем раньше человек начинает изучать иностранный язык, тем лучше.

Идеально начинать учить его еще в детстве. Сейчас родителям доступны интернет-ресурсы, которые помогают удаленно выучить язык детям, самых разных возрастов.

Приведем ТОП самых популярных сайтов и разберем их эффективность:

Красочный и интересный ресурс, который привлекает детей, способствуя гармоничному изучению языка в игровой форме. Автором курса является профессиональный педагог, сертифицированный Кембриджским университетом – Оксана Долинка.

Уроки с Оксаной подходят детям любых возрастов, и ориентированы даже на самых маленьких. На уроках Оксаны дети не просто знакомятся с языком, но и познают окружающий мир, а также узнают особенности чужой культуры.

Все это проходит в веселом игровом формате. Высокую эффективность сайта и обучающего курса, доказывает его рейтинг и огромное количество положительных отзывов благодарных пользователей.

На своих уроках преподаватель старается не просто каждый раз давать новую информацию, но и обязательно повторять пройденный материал, чтобы закрепить знания. Грамотно проработанный курс позволяет детям практически сразу применять полученные знания на практике.

Оксана Долинка демонстрирует прекрасный уровень владения языком, а ее методика обучения показывает отличные результаты. Изучение языка через сайт bistrokidz.com будет интересно как детям, так и их родителям.

Игровой сайт на английском подойдет ребятам с разным уровнем знания языка, ведь задания на нем простые и интуитивно понятные. Если на сайте попадаются сложные фрагменты, то помогать разбираться с этим придется родителям.

На сайте есть раздел для изучения многих школьных предметов на английском языке, поэтому он подходит как для закрепления, так и практического применения уже имеющихся знаний. Оптимальный возраст для самостоятельного использования ресурса составляет 10-14 лет.

Сайт, на котором представлены задания в формате развлекательных видео информативного и познавательного характера. Для привлечения внимания самых маленьких учеников в видео задействуют известных героев мультфильмов и сказок. Ресурс помогает расширить лексикон, перейти на новый разговорный уровень и лучше изучить грамматику.

Cambridge English

Русскоязычный ресурс, подходящий детям с разным уровнем знания языка. Пользователь может сам определять формат работы на сайте, например, выполнять задания, просматривать видео или общаться в чате с единомышленниками.

Fun English Games

Игровой сайт, позволяющий легко изучить язык с нуля или повысить уровень владения. Задания представлены в виде квестов, кроссвордов, шарад, тестов. Многообразие выбора позволяет без труда подобрать оптимальное задание, которое придется по душе любому ребенку.

Мы собрали лишь небольшой перечень сайтов, которые позволят выучить английский язык. Данные обучающие ресурсы ориентированы на детей разных возрастов, поэтому и информация усваивается на много проще.

Возрастная категория 6+

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