В Советском районе Красноярска в ночь с 3 на 4 мая отключат холодную воду

Утечку на магистральном водопроводе на ул. Партизана Железняка в районе дома номер 13 будут устранять слесари КрасКом в ночь в с 3-го на 4-е мая. Для этого, с 23.00 часов 3-го мая до завершения ремонта будет изменена схема дорогого движения на участке ул. Партизана Железняка в районе остановки общественного транспорта "Зенит".

Кроме этого, будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. П.Железняка, 1, 1а,1б,1е,3в 1з,1ж,1и,1к,1п, 1л, 2а, 2Б, 3, 3а,3а/3,3Б,3д, 3е,3ж,3з,3м,3п, 3о,3н,3г, 3г к1, 3г к2, 3г к3, 4г, 4б, 5,6а, 7,8а,9,9а,9б,9г, 11,11а,11б, 12,12а,13, 14, 15, 16а, 16,18а, 18, 19а,19в, 19г, 20а,21а,21г,21д, 21,24в, 22а, 24,24а,24б, 26,26а, 28,30,32,34,36, 36а,40а/1;

- ул. Никитина, 1в, 1в/1,1г, 1,1а,1б,2, 3,3а,3б, 4,4а,5,6,8,8а, 8д, 10, 12,14,16,18;

- ул. Дудинская, 2б; Березина, 1;

- ул. Аэровокзальная, 1а,1г,2,2а,2б,2в,2г,2д,2е,2ж,2з,2к, 2и,4а,4в, 4,4б,6, 6а, 7б,8,8а,8в,8г,8д, 8е,8ж, 8з,8и, 9а,9г,9д, 10,12, 14,14а, 16,17,19г, 22,22г, 26,28,

- ул. 6я Полярная, 2а,2; ул. 7я Полярная, 6;

- ул. Шахтеров, 18,18а,18/1;

- ул. Взлетная, 5а,9,9г,13,15,15а,15д,49д,49/2,55,55а,57,59;

- частный сектор: ул. Березина, 2-76; ул. 6-я Полярная, 1-79,4-52; ул. 7я Полярная, 1-35,2,4.

Жителям рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды, а более подробную информацию можно узнать в диспетчерской службе КрасКом, позвонив по телефону 211-39-63.