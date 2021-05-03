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На художницу из Красноярска, устроившую перфоманс с Иисусом, написали заявление в полицию

Главная Общество
Красноярск
10:41 3 Мая 2021
акция, красноярск, художники
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Красноярская художница Мария Гасанова на праздник Пасхи решилась устроить на набережной Енисея перфоманс «Воскрешение Иисуса». В роли Иисуса из Назарета выступил житель Красноярска Евгений Осипов. Мужчину загримировали, и он отправился прогуляться по набережной, общаясь с красноярцами и угощая их фруктами.

На своей странице в Instagram Мария Гасанова поделилась с подписчиками фотографиями и своими эмоциями. Художница призналась, что мечтала реализовать эту идею давно, но не могла найти место для проведения акции.

«Делюсь с вами перфоменсом в честь праздника Пасхи. Меня давно распирала эта идея,
Но все городские площадки отказывали, тема «щикатильная» никто не хочет брать отвественности за происходящие воскрешение Исусса, но если тебя сильно распирает и хочется можно сделать и на улице!», - написала на своей странице Мария Гасанова. (примечание редакции: орфография, пунктуация и стиль автора сохранены)

Подписчики художницы отреагировали с интересом «Живое Евангеле! Круто. Что бы все знали что Пасха это Христос, а не куличи, истинную ценность праздника вспомнили люди», «Машуль, умочка!!! Супер идея!!! Христос Воскресе!».

Впрочем, далеко не все красноярцы поддержали Марию Гасанову. Так, «Проспект Мира» сообщает, что один из красноярских блогеров усмотрел в акции правонарушение и написал в полицию заявление «об оскорблении чувств верующих».

Фото G_MARIA_N / INSTAGRAM.COM

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