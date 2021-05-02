«Учителем года – 2021» в Красноярском крае стала Галина Кеосиди из Сосновоборска

В этом году участие в первом этапе регионального конкурса «Учитель года – 2021» приняли 45 педагогов, победителей муниципальных этапов. В финал вышли 20человек, которым пришлось побороться за звание «Учитель года». Участники конкурса показывали свои знания и умения, проводили уроки для детей не из своего класса, показывали интересное внеурочное занятие, участвовали в пресс-конференции.

В итоге комиссия определила девять победителей, которые получили дипломы, серебряные значки с символикой конкурса и сертификаты на 60 тысяч рублей.

Абсолютным победителем конкурса стала Галина Кеосиди, учитель английского языка из сосновоборской гимназии №1. Ей вручили диплом, золотой значок с символикой конкурса и сертификат на 100 тысяч рублей.