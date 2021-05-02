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«Учителем года – 2021» в Красноярском крае стала Галина Кеосиди из Сосновоборска

Главная Общество
Красноярск
15:00 2 Мая 2021
учитель, года, в красноярском крае
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В этом году участие в первом этапе регионального конкурса «Учитель года – 2021» приняли 45 педагогов, победителей муниципальных этапов. В финал вышли 20человек, которым пришлось побороться за звание «Учитель года». Участники конкурса показывали свои знания и умения, проводили уроки для детей не из своего класса, показывали интересное внеурочное занятие, участвовали в пресс-конференции. 
В  итоге комиссия определила девять победителей, которые получили дипломы, серебряные значки с символикой конкурса и сертификаты на 60 тысяч рублей.

Абсолютным победителем конкурса стала Галина Кеосиди, учитель английского языка из сосновоборской гимназии №1. Ей вручили диплом, золотой значок с символикой конкурса и сертификат на 100 тысяч рублей.

«Конкурс занимает особое место в истории Красноярского края. За 30 лет проведения он стал школой профессионального мастерства для педагогов и экспертов, но самое главное, он позволяет сформировать образ современного учителя», – отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

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