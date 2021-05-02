В трёх районах Красноярского края прекращена работа переправ

Работа переправ прекращена через реки Енисей, Тасеева и Амыл в Енисейском, Мотыгинском и Каратузском районах. Об этом сообщает КрУДор.

Ледоход временно приостановил работу парома в районе села Еркалово, закрыта паромная переправа и на подъездах к села Старая Копь, где поднялась вода. Кроме этого, было принято решение временно не перевозить людей на катере с воздушной подушкой в районе села Первомайск.

Актуальную информацию о ситуации на региональной и межмуниципальной дорожной сети края можно узнать на сайте: krudor.ru либо по телефону диспетчерского центра: (391) 211-76-97.