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Красноярская ГЭС на майских праздниках включила архитектурную подсветку

Главная Общество
Красноярск
09:00 2 Мая 2021
красота, красноярск, общество
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Архитектурно-художественную подсветку включила красноярская ГЭС компании En+ Group в честь 1 Мая и Дня Победы.

Ярким освещением радовать жителей и гостей Красноярского края станция будет до 10 мая.

Отметим, что в значимые для страны даты Красноярская ГЭС традиционно приглашает жителей и гостей региона полюбоваться красотой своей архитектурной подсветки. Автоматические датчики света включают более 1 000 лампочек.

***En+ Group — ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая). Консолидированная выручка группы за 2019 год составила более $11,7 млрд, чистая прибыль — более $1,3 млрд. Общая выработка электроэнергии за 2019 год — 77,8 млрд кВтч. Производство алюминия за 2019 год составило 3 757 тыс. тонн.

Фото: пресс-служба Красноярской ГЭС

 

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