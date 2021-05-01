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9 Мая встречайте вместе с телеканалом «Енисей»!

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Красноярск
10:00 1 Мая 2021
енисей, телеканал, красноярск
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День Великой Победы - праздник, который чтят в каждом доме. «Енисей» предлагает провести его в уютном семейном кругу у экранов телевизоров.

Не выходя из дома, вы сможете в прямом эфире наблюдать Праздничное Шествие и Митинг ко Дню победы, а так же концерт, посвященный празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и фейерверк.

В 8:00 праздничную программу откроет «Утро на Енисее»

Елена Комович, руководитель редакции утренних программ телеканала «Енисей»: 
«В прямом эфире прозвучат пронзительные стихи и песни о войне, любви и народном подвиге. Мы покажем сюжеты об участниках военных событий, афишу городских мероприятий на День Победы. Утренние корреспонденты выйдут на улицы Красноярска, чтобы рассказать, как горожане готовятся к празднику. Ведущие Алексей Вербицкий и Марина Моргунова будут принимать звонки с поздравлениями и воспоминаниями о дедах и прадедах, подаривших нам мир!»

По доброй традиции телеканал «Енисей» предлагает зрителям принять участие в акции «Живая память».

Наталья Доржиева, руководитель редакции продвижения и маркетинга телеканала «Енисей»: 
«В прошлом году акция «Живая память» получила большой зрительский отклик. Жители края отправили нам около сотни рассказов о своих родственниках, воевавших на фронтах и трудящихся в тылу. Очень душевная акция. Наворачиваются слезы на глаза от каждой истории.

Мы приглашаем детей и взрослых присоединиться к проекту «Живая память». Записывайте в горизонтальном формате видео с историей и фотографией своего героя, и присылайте на нашу электронную почту: dkt@enisey.tv. Ждем ваших видеороликов до 6 мая». 

Продолжит программу прямая трансляция митинга на Мемориале Победы с возложением цветов к Вечному огню. В 11:15 в прямом эфире телеканала пройдет Торжественное шествие. Ограничительные меры в связи с эпидемиологической обстановкой продолжаются и, не выходя из дома, можно  наблюдать за парадным маршем воинских частей в Красноярске.

Кроме того, в эфире «Енисея» 9 мая вы увидите любимые советские киноленты «Белорусский вокзал» и «Летят журавли». Фильмы о великой фронтовой дружбе, любви и судьбах людей, в чьи жизни безжалостно вторглась война. 

А о главных событиях празднования Дня Победы во всем крае традиционно расскажем в выпусках новостей в 16.30, 18.30 и 20:30.

Сразу после выпуска в 20:30 эфир продолжит трансляция большого праздничного концерта. Перед ветеранами и тружениками тыла выступят красноярские артисты и звезда российской эстрады Александр Маршал, который исполнит  песни военных лет.

А в 22:45 в прямом эфире жители края увидят праздничный фейерверк в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Смотрите  День Победы на «Енисее»!

 

Автор: Наталья Маркова

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