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В Красноярске начали разбирать долгострой у ТК «Квант»

Главная Общество
Красноярск
22:00 30 Апреля 2021
общество, строительство, красноярск
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Рабочие приступили к демонтажу долгостроя у ТК «Квант». Это строение, которое начали возводить еще в 2007 году. Предполагалось, что там появится парковку для чиновников краевого правительство. Однако реализовать эти планы не удалось. Сейчас недостроенную многоуровневую парковку сносят, чтобы построить новую многоуровневую парковку. Стоимость работ по демонтажу здания – 27 млн рублей.

«Этот объект проектировался под гараж администрации. Сейчас, ввиду новых потребностей, его назначение изменилось – и возникли новые требования к функционалу. Кроме того, ранее разработанные проектные решения сегодня уже устарели, а некоторые конструктивные особенности оказались нерациональными: например, на верхнем этаже были заложены административные помещения, которые теперь стали лишними», - сообщили сайту Дела.ру в Центре транспортной логистики.


Кроме того, объект длительное время находился без консервации, в итоге часть конструкций исчерпали свой ресурс.

Общество / НОВОСТИ
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