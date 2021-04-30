Губернатор Александр Усс призвал красноярцев на выходных поставить прививку от ковида

Губернатор Александр Усс записал видеообращение для красноярцев перед длинными майскими праздниками. Во время 10-дневных каникул глава региона просит горожан соблюдать масочный режим и социальную дистанция – это важно, так как эпидемия коронавируса еще не отступила.

Кроме того, губернатор рекомендует жителям в выходные сделать прививику от ковида. Прививочные пункты будут работать с 3 по 8 мая.

Проблем с поставками вакцин сейчас нет – препарата достаточно.

«Ситуация улучшится, когда будет сформирован коллективный иммунитет. Поэтому, прошу вас, найдите среди майских выходных время, чтобы поставить прививку, как это уже сделали около 200 тысяч наших земляков», - отметил губернатор.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно через регистратуру поликлиник - по телефону или лично, а также через сайты веб-регистратуры и госуслуг.