Источники сообщают об обысках в Сибирском отделении Российской академии наук

Полиция проводит обыски в Сибирском отделении Российской академии наук. Официально в силовых структурах эту информацию не комментируют. По неподтвержденным данным, сотрудников Красноярского научного центра СО РАН подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Якобы, их подписи стоят в актах выполненных работ – подрядчик получил деньги за не предоставленное оборудование для обработки сельхозкультур. Сумма ущерба составила 6 млн рублей.

В телеграм-каналах в пятницу, 30 апреля, появилось видео, как бойцы в бронежилетах – их около десятка – заходят в здание красноярского научного центра. По неофициально информации, в учреждении работают сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции красноярской полиции.