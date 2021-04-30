Большой субботник провели в Дивногорске активисты Рабочего совета Красноярской ГЭС компании En+ Group

В субботнике приняли участие 25 сотрудников Красноярской ГЭС. Участники очистили от мусора территорию по обе стороны дороги, ведущей от моста до памятника «Автомобилиста». В общей сложности волонтеры станции собрали на утилизацию порядка ста килограмм различных отходов.

Создание комфортной городской среды, бережное отношение к окружающей среде, благоустройство регионов присутствия – один из приоритетов компании En+ Group, вектор которого заложил еще ее основатель - общественный деятель Олег Дерипаска. Важным аспектом этой работы является активное участие работников в корпоративных и общегородских инициативах.

"Мы с коллегами считаем, что субботники – это не только хорошая возможность уделить более пристальное внимание Дивногорску, тем более перед таким праздником как День Победы, но и отлично провести время со своими соратниками. Приятно жить и работать в чистом городе, вдвойне приятно заботиться о нем и делать его еще уютнее своими силами. Надеюсь, что такие мероприятия станут нашей доброй традицией", - отметил Андрей Попов, председатель Рабочего совета Красноярской ГЭС.

Во время субботников En+ Group обеспечила всех участников необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, субботники прошли и в других регионах присутствия компании En+ Group - в Иркутской области в субботниках приняли участие около 700 сотрудников энергетических предприятий компании.