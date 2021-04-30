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Красноярскэнергосбыт обновил антирейтинг управляющих компаний края

Главная Общество
Красноярск
14:33 30 Апреля 2021
электричество, электроэнергия, долги, жкх
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Красноярскэнергосбыт подвел итоги антирейтинга недобросовестных управляющих компаний края за I квартал 2021 года. Общая задолженность за электроэнергию управляющих организаций и ТСЖ составляет 225,5 млн рублей.

После нескольких месяцев улучшения ситуации, антирейтинг вновь возглавила управляющая компания «Жилищные системы Красноярска». Долг УК «ЖСК» в течение пяти месяцев достиг 40 млн рублей. Компания вновь производит оплаты нерегулярно и незначительными суммами. Напомним, что в конце прошлого года долг УК «ЖСК» превышал 160 млн рублей, в связи с чем Красноярскэнергосбыт был вынужден обратиться к главе Красноярска и в прокуратуру для привлечения внимания к складывающейся критической ситуации. В результате сторонам удалось договориться и задолженность была погашена.

Второе место антирейтинга занимает УК «Нанж», обслуживающая коттеджи в посёлке Нанжуль-Солнечный в Красноярске. Общий долг управляющей организации накоплен в течение пяти лет и составляет более 38 млн рублей. Часть жителей поселка перешли на прямые договоры с Красноярскэнергосбытом. Однако поселок ежемесячно потребляет электроэнергии на 1 млн рублей сверх объема, используемого и оплачиваемого жителями для индивидуальных нужд, и продолжает наращивать долг.

Третье место по сумме долга у комплекса элитных коттеджей на пр. Свободный, 90 в Красноярске, которым управляет ТСЖ «Сосновый бор». За три года организация задолжала за электроэнергию более 11 млн рублей. Ежемесячно исковые требования для взыскания передаются в Арбитражный суд Красноярского края, однако задолженность погашается лишь частично.

Почти 9 млн рублей Красноярскэнергосбыту должна УК «ЖКК», обслуживающая 74 дома в Заозерном. Долг накапливался в течение полутора лет, компания производила лишь частичные оплаты за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, а с января полностью прекратила выплаты. Отметим, что в начале 2021 года по результатам прокурорской проверки, инициированной Стройнадзором по жалобам жителей Заозерного, УК «ЖКК» была привлечена к ответственности за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

В Красноярскэнергосбыте отмечают, что задолженность перед ресурсоснабжающей организацией - грубое нарушение правил лицензирования УК и влечет административное наказание, а при повторных нарушениях - лишение лицензии, без которой она не вправе обслуживать жилфонд и взимать плату за услуги. В настоящее время на рассмотрении в Стройнадзоре находятся два заявления Красноярскэнергосбыта о привлечении к административной ответственности управляющих компаний ООО УК «Губерния» и ООО УК «Заказчик ЖКУ».

ТОП-100 управляющих компаний и ТСЖ, задолжавших за электроэнергию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в этом списке.

Фото: Красноярскэнергосбыт

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