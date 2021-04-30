Красноярский край написал «Диктант Победы»

9 апреля международная патриотическая акция «Диктант Победы» состоялась в Красноярском крае в третий раз. Акцию организовали «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Часть вопросов Диктанта посвятили первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Участникам Диктанта предстояло выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Традиционно написать его можно было как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

География «Диктанта Победы» расширяется с каждым годом. Все больше жителей края хотят принять участие в этой уникальной и значимой акции. В этом году Диктант охватил более 230 площадкок и написали его более 10 тысяч жителей региона. В числе самых массовых площадок – музей Мемориал Победы, который традиционно объединил красноярцев всех возрастов. Вместе со школьниками, молодежью и ветеранами Диктант сегодня писали здесь депутаты разных уровней.

«Очень рад, что Диктант Победы становится объединяющей силой для нашей страны, нашего края! Буквально неделю назад Президент Владимир Путин отметил большое значение исторической памяти для россиян. Мы должны знать свою историю, культуру, традиционные ценности. Сибиряки - красноярцы внесли огромный вклад в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Сотни тысяч наших земляков участвовали в сражениях с нацистами, освобождали города СССР и Европы, брали Берлин, Вену и Будапешт. Они совершили множество подвигов. Не меньшим было значение работы на фронт и в тылу. Поэтому – Диктант Победы для нас не только возможность проверить свои знания событий Великой Отечественной, но и наглядно показать то, что мы помним и гордимся нашими предками! И так будет всегда!», - отметил депутат Государственной думы Виктор Зубарев.

По традиции на Мемориале Победы Диктант писал и секретарь красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

«Мы видим, что эта акция важна не только потому, что нужно гордиться своей страной и знать ее историю. Она важна и потому что она востребована людьми. Партия «Единая Россия» в этом году организовала более 200 площадок. На каждую из них пришли люди, те, кто хочет написать Диктант и показать этим, что они помнят о подвиге своих предков, знают и гордятся отечественной историей. Я пишу Диктант уже второй раз и хочу вдохновить всех, кто еще не решился. События Великой Отечественной войны – это события, которые до сих помнят и люди моего поколения, и более молодые люди, через историю своих близких, своих дедов и прадедов, и, на самом деле, это очень помогает написать Диктант. Поэтому дерзайте!», - призвал Алексей Додатко.

Главной особенностью акции в этом году стало то, что она состоялась на самых разных и уникальных площадках. В их числе - площадка в Доме дружбы народов – здесь написали тест представители разных национальностей в традиционных костюмах. Вместе с ними в акции приняла участие депутат Законодательного собрания Вера Оськина.

«Мне повезло. Мне выпала честь писать диктант в многонациональной семье народов, проживающих в нашем крае, в Доме дружбы народов края. Победа для меня - святой праздник, праздник со слезами на глазах. Участников Великой Отечественной войны в живых остается все меньше и меньше. Нам с вами, друзья, предстоит сохранять память о войне, память о народе-победителе, освободившем от фашизма не только Отечество, но и страны Европы, о его подвиге... О Подвиге простого солдата. Эту память мы должны бережно передать подрастающему поколению, чтобы вечно помнить о тех, кто погиб на полях сражений, был замучен в фашистских застенках, не выдержал надругательств в концлагерях, умер от голода или холода. На Алтаре Победы более 27 миллионов жизней... Еще не похоронен последний солдат, останки их ежегодно поднимают поисковики. А это значит, что война для нас еще не закончилась. Нет в России такой семьи, где бы не памятен был свой герой. Помним, гордимся...», - сказала Вера Оськина.

Написали Диктант в школе деревни Зыково в Березовском районе. Вместе со школьниками здесь проверил свои знания депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Приближается 76 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Все дальше и дальше от нас 9 Мая 1945 года - день, определивший судьбу мира. День славы и гордости - за нашу страну, наш великий народ, победивший фашизм. Но, сколько бы времени ни прошло, мы никогда не забудем подвига наших отцов и дедов! Поддерживаю идею проведения такой акции, нацеленной на привлечение общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодёжи. Призываю всех изучать историю нашего государства!», - отметил Юрий Швыткин.

Многолюдно вчера было и в клубе закаливания и холодового плавания "Енисейские моржи", здесь проверяли знание истории Отечества несколько десятков красноярских любителей ледяной воды. На встречу с моржами приехал депутат Заксобрания Александр Новиков. После того, как Диктант был написан, он вместе с любителями ледяной воды окунулся в Енисей.

«Меня пригласили на уникальную площадку - в клуб закаливания «Енисейские моржи». Вопросы - не из легких, но это была отличная тренировка памяти. Знание истории Подвига своей страны - это, действительно, очень важно! Масштабы акции даже в нашем крае, конечно, поражают. Мы все объединились для того, чтобы отдать дань уважения великому празднику Победы. И, конечно, я не смог остаться в стороне и вместе с активистами клуба окунулся в воду! Бодрит! Спасибо организаторам за такую замечательную акцию!», - сказал депутат.

Еще одна массовая площадка Диктанта состоялась вчера на обувной фабрике Ионесси. Здесь в акции принимали участие не только ветераны и коллектив фабрики, но также и учащиеся гимназии №16 и Института искусств. Участников поприветствовал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Петр Пимашков.

В Диктанте содержатся вопросы на знание основных вех истории Великой Отечественной войны, к событиям которой сопричастен каждый из нас. Воевали на фронте наши отцы, деды, прадеды, работали на заводах и на колхозных полях наши матери и бабушки. Очень важно знать свою историю и не забывать о тех страшных событиях», - сказал депутат.

Одна из самых уникальных площадок - состоялась в государственном природном заповеднике «Тунгусский» в Эвенкийском автономном округе. 30 июня 1908 года в этом районе произошел сверхмощный взрыв космического объекта, известного под названием «Тунгусский метеорит». Все остальные города и районы края также не остались в стороне. Диктант писали в школах, на предприятиях, ее поддержали молодежные и общественные объединения. Таким образом, Диктант прошел даже в самых отдаленных уголках нашего региона, и все ее участники в очередной раз вспомнили и почтили великий Подвиг своих дедов.

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"