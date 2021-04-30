30 апреля
Красноярск
погода +14 °C
74.38
 
€ 90.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Родительский день по кладбищам Красноярска запустят автобусы

Главная Общество
Красноярск
14:30 30 Апреля 2021
красноярск, автобусы, кладбища
версия для печати Ico_print

В День поминовения усопших, 11 мая, будет запрещено движение автомобилей на городских кладбищах, но на территории «Бадалыка» и кладбища в пос. Шинников с 8.00 до 20.00 будут работать автобусы.

Так, на «новой» части «Бадалыка» с интервалом движения 7-8 мин будут курсировать шесть больших автобусов. Цена проезда составит 15 рублей.

По территории «старой» части кладбища запустят три автобуса среднего класса, билет будет стоить 12 рублей.

На кладбище посёлка Шинников будут ходить четыре автобуса средней вместимости, оплата за проезд составит 12 рублей.

Схемы движения автобусов будут размещены в салонах автобусов и в местах отправления транспорта.

Планируется, что в этот день количество транспорта на маршрутах, которые проходят через городские кладбища, будет увеличено на 10%.


Доехать можно на следующих маршрутах:

до Николаевского кладбища: № 2, 12, 31, 32, 38, 49, 53, 88, 90, троллейбус № 5;

до «Бадалыка»: № 23, 50, 60, 61, 63, 64, 87;

до Покровского кладбища: № 6, 11, 32, 64;

до Злобинского кладбища: № 3, 7, 10, 27, 65, 94;

до кладбища в пос. Базаиха: № 37;

до кладбища в пос. Шинников: № 61, 56;

до кладбища в пос. Водников: № 6, 8, 10, 55.

Всю информацию о движении автобусов можно уточнить по телефону Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта: 256-84-00 или на сайте (http://www.mu-kgt.ru/).

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт обновил антирейтинг управляющих компаний края

Красноярскэнергосбыт обновил антирейтинг управляющих компаний края

30 Апреля 2021 г.
Они задолжали за электричество 225 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярский край написал «Диктант Победы»

Красноярский край написал «Диктант Победы»

30 Апреля 2021 г.
В акции приняли участие более 10 тысяч жителей региона
Новости Красноярска: Глава Балахтинского района Леонид Старцев подал в отставку

Глава Балахтинского района Леонид Старцев подал в отставку

30 Апреля 2021 г.
Он возглавлял район с 2017 года
Новости Красноярска: Комплексные меры противопожарной безопасности реализуются на Красноярской магистрали

Комплексные меры противопожарной безопасности реализуются на Красноярской магистрали

30 Апреля 2021 г.
Это необходимо для защиты железнодорожных объектов
Новости Красноярска: Дополнительные электропоезда назначены для пассажиров КрасЖД на майские праздничные и выходные дни

Дополнительные электропоезда назначены для пассажиров КрасЖД на майские праздничные и выходные дни

30 Апреля 2021 г.
Количество вагонов в поездах увеличится
Новости Красноярска: В этом сезоне в Красноярске благоустроят сквер возле ДК им. 1 Мая

В этом сезоне в Красноярске благоустроят сквер возле ДК им. 1 Мая

30 Апреля 2021 г.
Мэрия готова потратить на ремонт более 30 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сиуа Таумалоло: «Сборы в Грузии прошли на отлично»

Сиуа Таумалоло: «Сборы в Грузии прошли на отлично»

30 Апреля 2021 г.
Главный тренер регбийного «Красного Яра» рассказал о подготовке команды к первому полуфиналу
Новости Красноярска: В Норильске под суд отправились организаторы азартных игр

В Норильске под суд отправились организаторы азартных игр

30 Апреля 2021 г.
Им грозит уголовная ответственность
Новости Красноярска: В создании экотехнопарка огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса

В создании экотехнопарка огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса

30 Апреля 2021 г.
В крае продолжается мусорная реформа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru