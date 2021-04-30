В Родительский день по кладбищам Красноярска запустят автобусы

В День поминовения усопших, 11 мая, будет запрещено движение автомобилей на городских кладбищах, но на территории «Бадалыка» и кладбища в пос. Шинников с 8.00 до 20.00 будут работать автобусы.

Так, на «новой» части «Бадалыка» с интервалом движения 7-8 мин будут курсировать шесть больших автобусов. Цена проезда составит 15 рублей.

По территории «старой» части кладбища запустят три автобуса среднего класса, билет будет стоить 12 рублей.

На кладбище посёлка Шинников будут ходить четыре автобуса средней вместимости, оплата за проезд составит 12 рублей.

Схемы движения автобусов будут размещены в салонах автобусов и в местах отправления транспорта.

Планируется, что в этот день количество транспорта на маршрутах, которые проходят через городские кладбища, будет увеличено на 10%.



Доехать можно на следующих маршрутах:

до Николаевского кладбища: № 2, 12, 31, 32, 38, 49, 53, 88, 90, троллейбус № 5;

до «Бадалыка»: № 23, 50, 60, 61, 63, 64, 87;

до Покровского кладбища: № 6, 11, 32, 64;

до Злобинского кладбища: № 3, 7, 10, 27, 65, 94;

до кладбища в пос. Базаиха: № 37;

до кладбища в пос. Шинников: № 61, 56;

до кладбища в пос. Водников: № 6, 8, 10, 55.

Всю информацию о движении автобусов можно уточнить по телефону Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта: 256-84-00 или на сайте (http://www.mu-kgt.ru/).