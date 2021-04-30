Комплексные меры противопожарной безопасности реализуются на Красноярской магистрали

В целях защиты железнодорожных объектов в весенне-летний пожароопасный период подразделениями Красноярской железной дороги реализуется комплекс профилактических мер.

В полосе отвода организована уборка мусора, вырубка сухой растительности, проводится противопожарная опашка вдоль железнодорожного полотна.

Парк тепловозов прошёл дополнительную проверку на предмет исправности искрогасителей, без которых в соответствии с регламентом пожарной безопасности подвижной состав не может выйти на маршрут. Соблюдение данной меры находится на особом контроле.

К работе в пожароопасный сезон готовы 14 пожарных поездов Красноярской железной дороги, которые переведены в режим повышенной готовности. Они дислоцируются на крупнейших станциях, в числе которых Красноярск, Абакан, Кошурниково, Саянская, Аскиз, Мариинск, Ачинск-I, Боготол, Лесосибирск-1, Иланская.

В каждом составе сформирован запас средств пожаротушения: более 140 тысяч литров воды, что в несколько десятков раз превышает емкость пожарной машины, и 5 тонн пенообразователя. Для увеличения запаса воды в весенне-летний период в боевой расчёт вводятся дополнительные цистерны-водохранилища объёмом 73 тысячи литров каждая.

Пожарные поезда Красноярской магистрали привлекаются не только для тушения пожаров вблизи железнодорожных объектов, но и для оказания помощи подразделениям МЧС в населённых пунктах.

По материалам КрасЖД