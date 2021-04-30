В этом сезоне в Красноярске благоустроят сквер возле ДК им. 1 Мая

Городские власти объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется благоустройством сквера возле ДК им. 1 Мая. Ремонт станет продолжением преображения территории правобережья, где в прошлом году благоустроили пр. им. газеты «Красноярский рабочий». Власти готовы потратить на работы в сквере 31, 5 млн рублей – это начальная цена контракта на электронной площадке.

«Сквер станет уже вторым элементом правобережной прогулочной цепочки, которая включает в единую благоустроенную пешеходную зону территории от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до набережной реки Енисей в Ленинском районе. Подобные пространства, которые позволяют жителям города совершать длительные, комфортные и безопасные пешие прогулки, сейчас формируются ещё в ряде районов. Это направление работы находится на особом контроле мэра Красноярска Сергея Еремина», - отметили в пресс-службе городской администрации.

В сквере должны заменить брусчатку – она будет трех разных форматов, там появится современное освещение, иллюминация и гирлянда, которая должна украсить всю площадь. Будут зоны с качелями, лавочки, уличные диваны, памп-трек для занятий велоспортом. Кроме того, предусмотрено озеленение территории.

Фото с сайта администрации