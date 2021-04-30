Красноярские вузы увеличат количество бюджетных мест

Количество бюджетных мест в вузах Красноярского края в этом году увеличено. Учиться за счет государства смогут 13 105 студентов – по сравнению с прошлым годом набор на бюджет расширен на 526 мест. Приоритетными для государства направлениями подготовки станут инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности.
В Красноярском крае бюджетные места распределены следующим образом: образование и педагогические науки (1781 место); информатика и вычислительная техника (1442 места); сельское, лесное и рыбное хозяйство (1074 места); машиностроение (946 мест), клиническая медицина (713 мест).
Существенно увеличен набор на бюджет по направлениям прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
«Сибирский федеральный университет показал прирост в 284 места, вузу определили 5806 бюджетных мест в 2022/2023 году. Количество мест также увеличено в Красноярском государственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева и составило 1294 места, что на 96 мест больше, чем в 2021/2022 учебном году», - отметили в пресс-службе краевого правительства.