Красноярские вузы увеличат количество бюджетных мест

Количество бюджетных мест в вузах Красноярского края в этом году увеличено. Учиться за счет государства смогут 13 105 студентов – по сравнению с прошлым годом набор на бюджет расширен на 526 мест. Приоритетными для государства направлениями подготовки станут инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности.

В Красноярском крае бюджетные места распределены следующим образом: образование и педагогические науки (1781 место); информатика и вычислительная техника (1442 места); сельское, лесное и рыбное хозяйство (1074 места); машиностроение (946 мест), клиническая медицина (713 мест).

Существенно увеличен набор на бюджет по направлениям прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.