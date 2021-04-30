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По Енисею начали ходить теплоходы

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Красноярск
09:31 30 Апреля 2021
река, перевозки, енисей, красноярск
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На Енисее открыта пассажирская навигация. В первые маршруты до Усть-Маны отправились теплоходы «Иван Назаров» и «Заря – 343». В этом году краевой Минтранс ожидает увеличение объема грузоперевозок, так как навигация должна быть полноводной.

С 1 июня на маршрут Енисейск – Бор выйдут «Михаил Годенко», «Красноярск» и «Енисейск». На маршруте Ярцево – Кривляк – Майское будет работать катер на воздушной подушке.

4 июня будут открыты пассажирские перевозки по маршруту Ярцево – Фомка – Нижнешадрино также на «Сириусе».

10 июня в Дудинку отправятся «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов». В этом сезоне они должны совершить 40 рейсов.

«Хорошая перспектива и по «пассажирке». «Максим Горький» уже начинает работать. Закладываем второе судно «Виктор Астафьев» летом в Санкт-Петербурге. Оба судна должны поступить в Красноярск в конце 2023 года и зайти в навигацию 2024 года как пассажирские», – отметил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

На следующий год запланирован запуск по Енисею первого прогулочного судна на электротяге, а потом проработать целую сеть маршрутов, в том числе и по Красноярскому водохранилищу.

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