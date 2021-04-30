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Потепление до +17 градусов ждет красноярцев на выходных

Главная Общество
Красноярск
09:00 30 Апреля 2021
погода, весна, в красноярске
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Синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов в предстоящие праздничные выходные. В пятницу, 30 апреля, в городе будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер южный 2-7 м/с, днем западный 3-8 м/с, с порывами до 12 м/с. Воздух днем прогреется до +12…+14°С.

«В центральных районах ночью и утром местами туман, в южных районах ночью сильные осадки: дождь, мокрый снег, на севере центральных районов и на перевалах южных районов Красноярского края на дорогах сохранится гололедица», - предупредили в Среднесибирском метеоцентре.

В ночь на субботу, 1 мая, температура опустится до +2°С, в светлое время суток до +14°С, сохранится небольшой дождь.

В воскресенье, 2 мая, ночью до +3°С, а днем около +12°С, осадки.

В понедельник, 3 мая, воздух в Красноярске прогреется до +17°С,осадки прекратятся, но будет пасмурно.

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