Потепление до +17 градусов ждет красноярцев на выходных

Синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов в предстоящие праздничные выходные. В пятницу, 30 апреля, в городе будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер южный 2-7 м/с, днем западный 3-8 м/с, с порывами до 12 м/с. Воздух днем прогреется до +12…+14°С.

«В центральных районах ночью и утром местами туман, в южных районах ночью сильные осадки: дождь, мокрый снег, на севере центральных районов и на перевалах южных районов Красноярского края на дорогах сохранится гололедица», - предупредили в Среднесибирском метеоцентре.

В ночь на субботу, 1 мая, температура опустится до +2°С, в светлое время суток до +14°С, сохранится небольшой дождь.

В воскресенье, 2 мая, ночью до +3°С, а днем около +12°С, осадки.

В понедельник, 3 мая, воздух в Красноярске прогреется до +17°С,осадки прекратятся, но будет пасмурно.