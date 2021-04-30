Вице-мэр Олег Животов остается в должности

Вице-мэр Олег Животов и его подчиненный из строительного сектора администрации Красноярска останутся на своих должностях. Об этом заявил мэр Сергей Еремин. В начале недели телеграм-каналы сообщили, что Олега Животова, главу департамента градостроительства Максима Волкова и других чиновников мэрии, отвечающих за строительство и архитектуру, снимут. Однако официально эту информацию никто не комментировал. Точку в этом вопрос поставил глава города, дав понять, что все не гладко.

«Люди работают, я так скажу, конечно, где-то на пределе. Это, знаете, мобилизация должна быть просто сумасшедшая. Поэтому, если кто когда-нибудь, никому не желаю, окажется в шкуре административного управленца, особенно в это время – это незавидная должность. Всегда ходишь под топором, не знаешь, где оторвут голову, где руки-ноги переломают. Поэтому тяжело... Нет, не подавали никаких заявлений. Все нормально, все работают», - заявил Еремин.