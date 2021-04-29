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В Красноярске школы решили не работать с 1 по 10 мая

Главная Общество
Красноярск
18:00 29 Апреля 2021
школа, каникулы, красноярск
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У красноярских школьников объявлены выходные в период с 1 по 10 мая. Школы будут закрыты с учетом рекомендаций Министерства образования Красноярского края. Дети вернутся за парты только 11 мая, сообщили в управлении образования Красноярска. При этом с детскими садами ситуация иная. В период с 4 по 7 мая дошкольные учреждения будут открыты по запросу родителей.

«Мы понимаем, что многие родители в эти дни будут работать, и не у всех есть возможность оставить детей дома. Поэтому принято решение открывать группы исходя из потребностей родителей», – отметила руководитель главного управления образования администрации города Татьяна Ситдикова.

Напомним, что дополнительные нерабочие дни в мае введены с 4 по 7 мая для предотвращения распространения коронавируса. При этом частные компании по собственному усмотрению могут решать: работать или отдыхать сотрудникам в этот период.

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