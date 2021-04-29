На метро в Красноярске нужно 114 млрд рублей

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин назвал стоимость строительства первой очереди метрополитена в Красноярске. По оценкам краевых властей, на реализацию проекта нужно 114 млрд рублей. Регион рассчитывает на полное финансирование проекта из федеральной казны.

Первая очередь метро – это шесть станций, 24, 5 километра. Всего должно быть построено девять станций, а общая протяженность составит 39,7 километров.

В 2019 году краевые власти получили 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту 2Чистый воздух». Сейчас проект находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.