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В Красноярске объявляют особый противопожарный режим

Главная Общество
Красноярск
16:45 29 Апреля 2021
пожар, город, режим, предупреждение
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Уже завтра на территориях Красноярского края и в самом региональном центре вводится особый противопожарный режим. Нельзя будет жечь сухую траву, сжигать мусор, разводить открытый огонь, в том числе и в мангалах. Нарушителям грозит штраф: для граждан – от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч. Юридические лица могут быть наказаны штрафом до 400 тысяч.

«Сегодняшняя обстановка с ландшафтными пожарами в городе вызывает тревогу. Сегодня в Красноярске ежедневно регистрируется около десяти таких пожаров, когда горит сухая растительность. Остров Татышев, Караульная гора, участки, прилегающие к садовым обществам и частному сектору – таких болевых точек у нас больше 60. Такие пожары очень быстро распространяются и могут стать причиной чрезвычайной ситуации. Особенно при условии сильного ветра», - рассказал сегодня Александр Нестеров, руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Чтобы минимизировать как число пожаров, так и их последствия, в Красноярске не только вводят особый режим, но и готовят город сила специальных служб. Так, муниципальное предприятие САТП убирает прошлогоднюю сухую траву в районе улицы Борисевича, возле СПК «Пригородное». Такая работа уже выполнена в районе СК «Химик», на ул. Амурская в районе садовых обществ «КрасЦветМет» и «Мечта-2».

В мэрии напомнили об основных мерах пожарной безопасности в весенне-летний противопожарный период:

- в черте города запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы;
 - запрещается устраивать свалки горючих отходов;

- управляющим компаниям и собственникам частых домов необходимо очистить от сухой травы и мусора территорию, прилегающую к жилым строениям. При этом жечь сухую траву запрещено, ее необходимо вывозить в специально оборудованные места сбора отходов;
- при нахождении в лесопарковых зонах не оставлять мусор, а также стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.

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