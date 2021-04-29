Особый противопожарный режим введен на юге Красноярского края

С 23 апреля на территории Минусинского, Балахтинского, , Назаровского, Идринского, Каратузского, Новоселовского, Краснотуранского, Курагинского, ЕрмаковскогоУжурского, Шушенского районов и Шарыповского муниципального округа будет действовать особый противопожарный режим. Также это коснется Минусинска, Назарово и Шарыпово. В это время жителям запрещено разводить открытый огонь, в том числе сжигать сухую траву и проводить любые пожароопасные работы на территориях населенных пунктов, а также садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих и объединений.

В МЧС поясняют, особый противопожарный режим на территории края будет вводиться поэтапно, как и в прошлом году.

«Губернатор края Александр Усс поставил задачу главам МО следить за соблюдением требований особого противопожарного режима и строго пресекать все нарушения», - сообщает пресс-служба ведомства.

Заниматься контролем будут патрульно-маневренные группы, созданные из числа сотрудников МЧС, полиции, а также представителей местной администрации и членов добровольной пожарной охраны. Информация о нарушителях будет доводиться озвучена населению, в том числе через средства массовой информации.

На сегодняшний день за выжигание сухой травы возбуждено более 120 дел об административном правонарушении.