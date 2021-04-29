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Год условно получила жительница Боготола, пнувшая сотрудника ДПС

Главная Общество
Красноярск
14:33 29 Апреля 2021
суд, гибдд, красноярск
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Машину без регистрационных знаков сотрудники ДПС остановили для проверки документов у водителя. Молодой мужчина, управлявший ВАЗ 2107, был пьян. Его спутница тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения и встрече с сотрудниками ДПС не обрадовалась.
19-летняя девушка-пассажир начала материться и пинать сотрудника ДПС, после чего залезла на патрульный автомобиль и начала на нем прыгать, сломав при этом наружную антенну.

«Приговором районного суда девушке назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком на 6 месяцев», - сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю.

 

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