В Красноярске жители Академгородка спасают дерево

Любимое многими жителями Академгородка дерево – маньчжурский орех – оказался в границах строительства долгожданного детского сада. По новым правилам на территории дошкольного учреждения находится дерево не может, поэтому его судьба так взволновала жителей микрорайона.

23 апреля в Академгородке собрались представители власти, общественности и специалисты, которые обсудили возможные варианты развития событий.

Эксперты уверены: пересаживать дерево нельзя, так как в таком возрасте они не приживаются на новых местах, да и нынешнее состояние ореха оставляет желать лучшего. А жители очень хотят спасти дерево и даже выступили с инициативой попытаться пересадить дерево самостоятельно.

«Работы по пересадке должны закончить до 1 мая 2021 года, - рассказали в УКСе. - В свою очередь, подрядчик, который возводит новый садик, за свой счет пообещал осенью высадить 3 саженца ореха за территорией детского сада».