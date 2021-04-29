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В Красноярске жители Академгородка спасают дерево

Главная Общество
Красноярск
13:00 29 Апреля 2021
общество, в красноярске
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Любимое многими жителями Академгородка дерево – маньчжурский орех – оказался в границах строительства долгожданного детского сада. По новым правилам на территории дошкольного учреждения находится дерево не может, поэтому его судьба так взволновала жителей микрорайона. 

23 апреля в Академгородке собрались представители власти, общественности и специалисты, которые обсудили возможные варианты развития событий. 

Эксперты уверены: пересаживать дерево нельзя, так как в таком возрасте они не приживаются на новых местах, да и нынешнее состояние ореха оставляет желать лучшего. А жители очень хотят спасти дерево и даже выступили с инициативой попытаться пересадить дерево самостоятельно. 

«Работы по пересадке должны закончить до 1 мая 2021 года, - рассказали в УКСе. - В свою очередь, подрядчик, который возводит новый садик, за свой счет пообещал осенью высадить 3 саженца ореха за территорией детского сада».

 

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