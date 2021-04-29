Сергей Еремин провёл совещание по развитию Солнечного

Глава города Сергей Еремин побывал с инспекцией в микрорайоне Солнечном, где лично проверил, как реализуются проекты по благоустройству и созданию инфраструктуры. В частности, он побывал в сквере имени Бориса Ряузова, который меняется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Обновление сквера происходит вместе с реконструкцией фонтана «Северное сияние».

«Микрорайон динамично растёт, численность населения здесь уже сравнима с небольшим городом и продолжает увеличиваться. Поэтому наша задача – каждый год находить ресурсы, чтобы Солнечный комплексно развивался как самодостаточная территория. Именно с этим связаны наши решения по строительству здесь социальных объектов, дорог, а также внедрению новых подходов по уборке и содержанию территорий», – сказал Сергей Ерёмин.

В этом году в Солнечном появилась своя мобильная бригада. Она специализируется на очистке территорий от мусора и незаконной рекламы, также для содержания и уборки дорог микрорайона в ближайшее время приобретут грейдер - он будет базироваться в Солнечном. Кроме того, в текущем сезоне отремонтируют проезд по пр. Молодёжному от дома № 19 до дома № 33.

Отметим, что за всеми переменами в Солнечном следят жители, которые стали самыми активными красноярскими общественниками.

«Действительно, за последнее время произошло немало позитивных изменений, которые затронули практически все сферы жизни микрорайона. Во многом это обусловлено активностью наших жителей. Люди открыто делятся своим мнением, и в конструктивном диалоге с администрацией нам вместе удаётся находить решения», – считает Максим Савченко, член Общественного совета Солнечного.

Напомним, в Солнечном уже открылся филиал МФЦ, получено разрешение на строительство первого в микрорайоне бассейна.