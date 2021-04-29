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Солнечный должен стать самодостаточным

Главная Общество
Красноярск
12:00 29 Апреля 2021
общество, в красноярске, благоустройство
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Задача городской власти – сделать микрорайон Солнечный самодостаточной частью города. Сейчас там идет масштабное благоустройство и создание новой инфраструктуры для повышения качества жизни и комфортного отдыха. Глава города лично держит ситуацию на контроле и регулярно оценивает все изменения. Помогают ему в этом сами жители микрорайона, которые не стесняются указывать на недостатки.

Солнечный должен стать самодостаточным

Микрорайон Солнечный растет, что называется, «на дрожжах». А потому за стройкой жилых домов нужно поспевать в части инфраструктуры и благоустройства. Необходимы новые дороги, парки, скверы и социальные объекты.

«Мы продолжаем системно заниматься вопросами жизнедеятельности и функционирования микрорайона. Наша задача – находить ресурсы, чтобы Солнечный комплексно развивался как самодостаточная территория. Именно с этим связаны наши решения по строительству здесь социальных объектов, дорог, а также внедрению новых подходов по уборке и содержанию территорий», – сказал Сергей Еремин.

 Все решения, касающиеся улучшения инфраструктуры Солнечного, обсуждаются и внедряются при активном участии Общественного совета жителей.
«Изменения происходят во всех сферах. Общественность в этом помогает. Она у нас очень активная, все контролирует. Если появляются недоделки, люди не стесняются, сразу на них указывают. В итоге появилось такое общественное движение, где жители открыто делятся своим мнением, высказывают свои пожелания, и в конструктивном диалоге с администрацией нам вместе удаётся находить решения», - поделился представитель Общественного Совета жителей микрорайона Солнечный, создатель паблика «Наш Солнечный» Максим Савченко. 

Сегодня глава города проверил ход работ на нескольких площадках. К примеру, в сквере имени Бориса Ряузова. Там в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется благоустройство и реконструкция фонтана «Северное сияние». Также в перечне работ планируется обновить пешеходную сеть сквера, уложить там современное тротуарное покрытие, модернизировать освещение и установить новые малые архитектурные формы – скамьи, урны, перголу с качелями и выставочный стенд.

Солнечный должен стать самодостаточным

Из новых дорожных работ – ремонт проезда по пр. Молодежному от дома № 19 до дома № 33. Дорогой активно пользуются жители близлежащих новостроек, необходимо привести ее в порядок и вдобавок обеспечить там пешеходную доступность. В этом году на участке протяженностью около 600 метров планируется заменить бордюры, уложить новое дорожное покрытие, сделать тротуар, обустроить водоотвод и установить дорожное ограждение. Деньги удалось выделить в рамках весенней корректировки бюджета. 

Как рассказали в мэрии, в Солнечном также внедряются новации в сфере содержания и уборки территорий. В частности, сформирована своя мобильная бригада. Подобные мини-десанты с начала года работают во всех районах города, охватывая участки, которые не закреплены для обслуживания за городскими службами.

Солнечный должен стать самодостаточным

Кроме того, ведётся работа и по расширению возможностей для круглогодичного занятия разными видами спорта в микрорайоне. Недавно выдано разрешение на строительство первого бассейна в Солнечном. Работы по строительству предполагается начать в этом году. Проект реализуется за счёт средств инвестора. Планируется, что в комплексе разместится 25-метровый бассейн с аквазоной и зоной релакса, тренажёрный и спортивный залы.

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