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Власти Красноярского края планируют решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года

Главная Общество
Красноярск
11:50 29 Апреля 2021
общество, обманутые дольщики, красноярск
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Власти Красноярского края пообещали, что проблема обманутых дольщиков в регионе будет решена до конца 2023 года.

 «В третьем квартале у нас должны быть приняты решения по всем проблемным объектам Красноярского края. Термин "обманутый дольщик" исчезнет из лексикона жителей и их права будут восстановлены»,— заявил министр строительства Красноярского края Сергей Козупица.

Общий объем финансирования, которое направят на решение этой проблемы из краевого и федерального бюджетов, составит 6 млрд руб. В настоящее время, в Красноярском крае пострадавшими признаны более четырех тысяч, недостроенных проблемных домов насчитывается 68.

На прошедшем выездном совещании по недостроенным объектам министр Сергей Кузупица и генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства Константин Тимофеев решили, что по 50-ти домам обязательства возьмёт Красноярский край, а наблюдательный совет федерального фонда готов принять решения по 18 проблемным объектам региона. 

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