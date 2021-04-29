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В Красноярске открыли дополнительную запись на вакцинацию в праздничные дни

Главная Общество
Красноярск
11:20 29 Апреля 2021
красноярск, медицина, вакцинация
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Прививочные кабинеты для вакцинации против коронавирусной инфекции будут работать с 1 по 10 мая. Об этом сообщается на сайте правительства региона. По информации Минздрава Красноярского края, на период майских праздников будет организована и предварительная запись пациентов, с учетом имеющегося количества вакцины.

«Информация о порядке проведения иммунизации в выходные и праздничные дни будет размещена на сайтах и в регистратурах поликлиник. Записаться на процедуру вакцинации можно по телефону или лично обратившись в регистратуру. Кроме этого, доступна запись через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru либо через личный кабинет на портале Госуслуг», - отметили в ведомстве.

Напомним, что график работы медицинских учреждений в праздничные дни размещен на сайте Минздрава Красноярского края. 

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