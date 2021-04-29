«Первое интернациональное радио ПИ FM» выиграло конкурс на право вещания в Красноярске



28 апреля радиостанция «ПИ FM» получила право вещания на частоте 93.1 FM в Красноярске. Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию признала лучшей концепцию «Первого Интернационального радио» среди других претендентов на вещание в одном из крупнейших городов России.

Красноярск - город с населением более 1 миллиона человек, образовательный, экономический и промышленный центр Восточной Сибири представляет значительный интерес в плане присутствия и развития активов холдинга «МКР-Медиа». В нескольких городах края вещает «Радио Сибирь», а также работает сетевое информационное агентство «Сибновости».

Для «ПИ FM» Красноярский край очень много значит. Первый город вещания радиостанции – Минуси́нск 88.8 FM. Сегодня мы хотим расширять-ся на территории самого большого края России. И начинаем этот путь с жемчужины Сибири.

«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» - молодая российская федеральная радио-станция, входящая в состав холдинга «МКР-Медиа». Впервые вышла в эфир 1 августа 2018 года. В эфире радиостанции только русскоязычные музыкальные хиты в эксклюзивной танцевальной обработке.

«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» можно услышать не только на эфирных радиочастотах во множестве городов России, но и в режиме реального времени на сайте pifm.ru, а также в мобильных приложениях для платформ Android и iOS.

