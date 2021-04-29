Минздрав представил график работы медучреждений Красноярского края в 10-дневные майские праздники. Поликлиники в Красноярске будут работать с 3 по 8 мая. Выходными объявлены 1,2,9 и 10 мая.

3 и 8 мая поликлиники будут работать по субботнему графику с 8:00 до 16:00. В эти дни состоится амбулаторный прием участковыми терапевтами, хирургами, педиатрами, гинекологами, стоматологами. Будут работать процедурный и прививочный кабинеты, врачи будут обслуживать пациентов на дому.

«Учреждениями будет обеспечена доставка биологического материала лиц, подлежащих обследованию на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 для лабораторного исследования. Красноярский краевой клинический онкологический диспансер продолжит оказание специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в условиях дневного и круглосуточного стационара, 3 и 8 мая с 8:00 до 16:00 часов», - отметили в пресс-службе краевого Минздрава.

С 4 по 7 мая медучреждения будут работать в обычном режиме. Пациентов будут принимать по предварительной записи. Плановая медицинская помощь будет оказываться в обычном порядке, в том числе диагностика и операции.