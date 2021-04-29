Эстафету в честь Дня Победы перенесли с проспекта Мира на набережную

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, в этом году меняет локацию. Вместо проспекта Мира она пройдет на центральной набережной. В соревновании смогут участвовать команды, собравшие 13 человек (7 мужчин, 6 женщин, 1 представитель), им нужно будет преодолеть 13 этапов общей протяженностью 4,5 километра.

Программа мероприятия:

08.00 – регистрация участников;

08.50 – торжественное открытие на Центральной набережной;

09.00 – стартуют команды общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии);

09.20 – стартуют команды учреждений среднего профессионального образования (девушки);

09.50 – стартуют команды учреждений среднего профессионального образования (юноши);

10.10 – стартуют команды высших учебных заведений, КФК предприятий и организаций различных форм собственности, клубы любителей бега.

Отметим, что заявки на участие в эстафете подаются на заседании судейской коллегии, которая состоится 6 мая в 17.00 в конференц-зале главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска (ул. Марковского, 43). Первая эстафета прошла в краевом центре 9 мая 1947 года.