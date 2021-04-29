В этом году из-за пандемии коронавируса торжественного шествия ко Дню Победы в Красноярске не будет. Таким образом, без традиционного мероприятия красноярцы уже второй год. Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн.

«Решение провести одно из самых значимых памятных мероприятий всех россиян именно в таком формате принято в связи с продолжающейся пандемией. Число выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по-прежнему существенное», - пояснили в мэрии.

Чтобы стать участком «Бессмертного полка» онлайн нужно зарегистрироваться на сайте 2021.polkrf.ru, выбрать регион или город, в котором потом и будут транслировать фото и информацию об участнике Великой Отечественной войны.