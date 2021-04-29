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Синоптики предупреждают об усилении ветра

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Красноярск
09:00 29 Апреля 2021
непогода, ветер, погода, красноярск
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В четверг, 29 апреля, в центральных и южных районах Красноярского края усилится ветер. По прогнозу Среднесибирского УГМС, порывы западного ветра будут достигать 15-18 м/с. В городе будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Воздух прогреется до +10…+12°С.

«Ночью в центральных районах и в горах южных районов местами сильные дожди, в горах с мокрым снегом, ночью и утром на севере центральных районов и на перевалах южных районов Красноярского края на дорогах сохранится гололедица», - предупредили в метеоцентре.

При усилении ветра спасатели призывают красноярцев воздержаться от высотных работ. Необходимо держаться подальше от деревьев и легких конструкций, не парковать рядом с ними машины. Также опасно подходить к оборвавшимся проводам.

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