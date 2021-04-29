Минобр рекомендовал красноярским школам сделать нерабочими дни с 4 по 7 мая

Министерство образования Красноярского края направило в муниципалитеты рекомендации по работе школ, техникумов, колледжей и учреждений дополнительного образования в майские праздник. Дни с 4 по 7 мая рекомендовано сделать нерабочими.

Детские сады будут работать по потребностям родителей.

«Дошкольные учреждения самостоятельно должны провести опрос среди семей воспитанников, кто нуждается в посещении дошкольного учреждения с 4 по 7 мая, чтобы не обременять родителей сбором дополнительных справок», - отметили в краевом правительстве.

Школьники и студенты техникумов и колледжей вернутся за парты с 11 мая. Дата итогового сочинения для выпускников школ перенесена с 5 мая на 12 мая. 5 мая сочинение должны были писать школьники, которые по уважительной причине не смогли это сделать в основной срок – 15 апреля.