В Красноярске показали новую уличную мебель. В рамках специальной выставки специалисты и жители города могли оценить предложения производителей. На Ярыгинской набережной представлено более 100 образцов уличной мебели: скамьи, диваны, стулья, урны, вазоны, уличное освещение и прочие формы декоративного озеленения. Организатор события – МАУ «Красгорпарк», которое было создано год назад как единый оператор по управлению знаковыми общественными пространствами.

«Выставку мы проводим, чтобы все увидели здоровую конкурентную среду. Уличную мебель мы встречаем на остановках, во дворах, в парках и скверах. Она востребована и уже становится городской культурой. Эту культуру такой выставкой мы и повышаем, когда здесь представлены и проектировщики, и архитекторы, и дизайнеры, и представители заказчиков. Здесь мы видим, какой объект из чего состоит и почему столько стоит», - рассказал директор МАУ «Красгорпарк» Александр Митрошкин.

По словам Митрошкина, такие выставки теперь будут ежегодными. Сегодня же среди жителей провели опрос – а какую уличную мебель в Красноярске хотели бы видеть они. Уже после майских праздников эти мнения озвучат красноярским производителям, чтобы их разработки были в полном согласии с жителями.

Напомним, за последние три года в Красноярске было благоустроено около 70 парков и скверов. Основная задача при формировании городской среды – применение новых архитектурных решений, внедрение современных технологий и креативных идей.

«Мы раньше даже не могли представить, что сегодня будем стоять на одной из лучших набережных страны и даже мира – Ярыгинской набережной. Это эволюция города, его развитие. Мы три года массированно благоустраиваем город – наш дом. И сегодня у меня, честно, глаза разбежались от экспонатов, некоторые я бы назвал даже объектами искусства. При этом мы оцениваем предложения и с точки зрения качества, антивандальности, удобства и комфорта. И все эти моменты важны для дальнейшего благоустройства», - резюмировал глава города Сергей Еремин.

Фото: Вадим Кофман