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Sibnovosti.ru и «Радио Сибирь» провели «Бизнес-завтрак» для своих партнеров

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Красноярск
17:30 28 Апреля 2021
общество, красноярск, радиостанция, сибирь
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28 апреля в ресторане «Гадаловъ» представители красноярского филиала «МКР-Медиа», который включает в себя Sibnovosti.ru и «Радио Сибирь» на 95,8 FM, организовали деловой завтрак. Гостями стали партнеры медиаресурсов. Руководители Sibnovosti.ru и «Радио Сибирь» кратко рассказали о возможностях СМИ на территории Красноярского края и всего Сибирского федерального округа. Участники встречи в первую очередь отметили, что возможность увидеться после пандемии вживую – отличный повод, чтобы собраться за одним столом и работать вместе в дальнейшем.

Татьяна Бунина, руководитель PR-направления региональной сети центров "Мой бизнес"

“Мероприятие интересное, полезное в плане общения с коллегами, чтобы понимать тенденции в рекламе и информационном сопровождении, понимать, кто чем живёт и т.д. Ну и живое неформальное общение, которого нам всем так не хватало в последний год!»

Кристина Максимова, руководитель отдела маркетинга ГК "СИАЛАВТО"

«Как завтрак встретишь - так день проведешь. Наш день после «Бизнес-завтрака» с «Радио Сибирь» и Sibnovosti.ru пройдет сытно, тепло и продуктивно! Спасибо нашим партнерам за приглашение и возможность встретиться, обсудить за чашкой кофе рабочую и новостную повестку после такого долгого перерыва»

Анна Романова, PR-менеджер компании «Командор»

«Спасибо за отличное начало дня и прекрасную организацию бизнес-завтрака! Была рада встретиться в живую, познакомиться с интересными людьми и, конечно, насладиться как всегда шикарными закусками от ресторана «Гадаловъ». Благодаря вам я получила заряд энергии на весь день! С нетерпением жду следующих встреч!»


Екатерина Макарова, комплекс домашних решений «Махаон»

«Прекрасная встреча в приятной компании в «маленькую пятницу». Все соскучились по подобным событиям, когда можно в теплой атмосфере по-дружески обсудить новости и поделиться опытом».

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