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Пять мобильных пунктов скорой помощи появятся в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
18:00 28 Апреля 2021
губернатор, красноярск, медицина, скорая, помощь
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В День работника скорой помощи губернатор региона Александр Усс встретился с сотрудниками одной из шести подстанций скорой помощи в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Глава края осмотрел новый автопарк, выяснил условия работы персонала, пообщался с медиками. Александр Усс поддержал инициативу медработников об оборудовании на территории Красноярска пяти передвижных пунктов скорой помощи. 
Первые три пункта Александр Усс поручил открыть до конца этого года. Губернатор уверен, что эта мера позволит сократить время прибытия медиков на вызовы, особенно в отдаленные микрорайоны города. 

Также губернатор дал поручение Минздраву и Минфину региона предусмотреть средства на страхование жизни и здоровья медперсонала и водителей скорой помощи. 

«Происшествия на дорогах, производственные травмы, угрозы и даже нападения неадекватных людей – все это, увы, составляющие работы на скорой помощи. Поэтому я поручил Минздраву совместно с министерством финансов со следующего года предусмотреть средства краевого бюджета на страхование», – сказал Александр Усс.

Фото: В. Кофман

 

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