Ко Дню Победы "Седьмой" запускает спецпроект «Медицинский батальон»

Великая Победа завоёвана не только с оружием в руках, на полях боёв, но и в тихом голодном тылу, скальпелями и бинтами в руках врачей и медсестёр. Большинство фильмов и книг о Великой отечественной отводят медикам вспомогательную роль – «сестричка» подползла и с трудом утаскивает героя с линии фронта, а затем врач провожает выздоровевшего бойца: «Ты ещё повоюешь!» Реальность почти всегда была гораздо проще, страшнее и тяжелее. О том, как Красноярск превратился в город-лазарет, о мужестве людей в белых халатах рассказывает новый телепроект «7 канала Красноярск» - «Медицинский батальон».

- Серия репортажей посвящёна медикам Красноярска, мы рассказываем о том, как они не столько воевали на фронтах, сколько лечили раненых в городе, и восстанавливали уже гражданскую медицину после войны, - рассказывает Дина Володина, автор проекта. – Я встречалась с Семёном Кожевниковым, он 4 года писал книгу о медицинском прошлом нашего города, наших врачах. И вы знаете - красноярцам есть чем гордиться! В годы войны город стал не только огромной промышленной площадкой, снабжающей фонт оружием и боеприпасами, но по сути, превратился в огромный и очень эффективный лазарет. В Красноярске были организованы 28 госпиталей, под медучреждения были отданы 54 каменных здания. Например, здание современно школы номер 10 было перепрофилировано под корпус №2 эвакогоспиталя №1515. Именно в нём работал знаменитый Лука Войно-Ясенецкий.

С 1942 года через госпитали города и края прошли 187 тысяч раненых. В той же «десятой школе» лечились 3000 бойцов, 80 процентов из них нуждались в операциях. Большинство из них были с тяжёлыми поражениями суставов и нагноениями. Ведь в глубокий тыл везли уже «отвоевавшихся», тяжелораненых. Эшелоны с ними шли из прифронтовой зоны в лучшем случае 5-7 дней, и хорошо если в них хотя бы перевязку делали.

В Красноярске было организовано 28 госпиталей, а всего в крае – 82. Это цифра уточнённая, она стала известна лишь в минувшем году – когда были окончательно рассекречены военные архивы в Санкт-Петербурге.

Соотношение пациентов и жителей города в военное время было 1:10, то есть на каждые десять красноярцев приходился один раненый. При этом наши земляки работали самоотверженно, на совесть. Об этом говорит и очень низкий показатель смертности – меньше одного процента. Из 187 тысяч пациентов в военных госпиталях края умер 1531 человек, из них в Красноярске 762, из них 92 – у Луки Войно-Ясенецкого. Знаменитый хирург брал на себя самые тяжёлые случаи, он прооперировал 2370 бойцов.

В проекте «Медицинский батальон» мы расскажем воспоминания земляков не только о военных годах, но и о том, как они восстанавливали медицину уже в мирное время. Марии Филипповне Язевой сейчас 95 лет, в 1944 году она буквально пришла учиться на медика в Красноярск – пешком, из Курагинского района, почти 400 километров по бездорожью.

- Мои первые пациентки были привезены из польских и немецких концлагерей. Они были сильно истощены, зачастую их лечили просто пищей, кормили, начиная с маленьких порций. Помню, одна рассказывала о своих мытарствах в лагере, и всё время приговаривала: «Слава богу, что я некрасивая. Мне хотя бы не пришлось телом прислуживать…», - рассказывает Мария Язева.

При подготовке материалов для проекта «Медицинского батальона» автор Дина Володина пообщалась с Нинелью Афанасьевной Борисенко, автором нескольких книг о медиках войны, в том числе «В памяти нашей», написанной вместе со студентами. В книге собраны личные воспоминания в том числе и фронтовиков. Эти фамилии известны не только в крае, но и во всё мире: профессор Павел Макаров, профессор Пётр Подзолков, ректор мединститута с 1945 года… Юрия Моисеевича Лубенского война застала в Ленинграде, студентом, несколько раз он мог умереть и на фронте, и на учёбе в блокадном городе. Однако судьба довела его до Красноярска, уже здесь он стал ведущим хирургом, подготовил 10 докторов наук и 45 кандидатов наук.

- Роль медиков в войне и после войны, их титанический подвиг вообще ещё мало осмыслены нашим обществом. Ежедневная работа в госпиталях, со стонущими и искалеченными ранеными, при нехватке медикаментов, бинтов, а подчас и еды – сложная и тяжёлая. Но именно эти люди вернули к жизни не просто миллионы раненых, они вернули к жизни нашу измученную войной страну, наш народ. Поэтому в благодарность к врачам, их кропотливому и ответственному труду мы и запустили проект «Медицинский батальон», - говорит Елена Уляшева, главный редактор «7 канала Красноярск».

Увидеть и услышать, как лечили воинов-победителей в Красноярске, как восстанавливали город и страну – вы сможете на «7 канале Красноярск», показ мини-сериала «Медицинский батальон» будет после программы новостей, в 20:10. Первая серия проекта выйдет уже 4 мая на «7 канале Красноярск».