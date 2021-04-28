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Награды Всероссийской организации качества работники Ачинского НПЗ получили

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Красноярск
12:40 28 Апреля 2021
общество, лидер, награда
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По итогам 2020 года памятной медалью и дипломом «Российский Лидер Качества» награжден главный инженер завода Алексей Прошкин. Дипломы программы и почетные знаки «Мастер качества» получили заместитель начальника цеха №1 переработки нефти и каталитических процессов Алексей Борисов и ведущий инженер товарно-контрольной лаборатории Ачинского НПЗ Людмила Белокопытова.

Звания «Мастер качества» и «Российский лидер качества» присваиваются за профессиональные заслуги в вопросах обеспечения качества выпускаемой продукции, а также эффективное управление процессами нефтепереработки. 

Алексей Борисов –  выпускник Роснефть-класса и Сибирского государственного технологического университета, трудится на заводе восемь лет. За этот период прошел путь от оператора технологических установок до заместителя начальника основного производственного цеха, в котором ведется первичная переработка нефти и получение базовых компонентов нефтепродуктов. От эффективной организации работы технологических установок, входящих в состав производственного комплекса, напрямую зависят качественные характеристики товарных нефтепродуктов, в том числе и моторных топлив.

Не меньшую роль в производственном процессе играет центральная заводская лаборатория, которая осуществляет многоступенчатый контроль: от анализа поступающей нефти и ее компонентов, готовой продукции при паспортизации, до выборочного контроля за отгруженными нефтепродуктами. Здесь более 27 лет успешно трудится ведущий инженер товарно-контрольной лаборатории Людмила Белокопытова – одна  из представительниц уважаемой на предприятии семейной династии. За годы работы она внесла весомый вклад во внедрение современных методов испытаний, подготовила нескольких призеров чемпионата WorldSkills Russia.

Справка: 
Центр Экспертных Программ (ЦЭП ВОК) создан с целью разработки и реализации программ по выявлению продукции и услуг высокого качества, реализуемых на российском рынке, проведения работ по оценке и подтверждению соответствия продукции и услуг требованиям к их качеству, а также разработки и внедрения современных методов оценки качества. 
Номинантом программы «Российское качество», которую ЦЭП ВОК реализует наряду с программами «Мастер качества» и «Российский лидер качества», является самый ходовой нефтепродукт производства Ачинского НПЗ - автомобильный бензин АИ-92-К5, который  завод выпускает по ГОСТ 32513-2013. Он соответствует 5 экологическому классу. В год предприятие производит порядка 60 тысяч тонн данного нефтепродукта. Кроме того,  качество выпускаемых заводом бензинов и дизельного топлива неоднократно удостаивалось звания лауреата и дипломанта престижного всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России».

 

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