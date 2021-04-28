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В майские праздники красноярцам разрешили ездить по выделенным полосам

Главная Общество
Красноярск
14:00 28 Апреля 2021
общество, дороги, автомобиль
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В период с 1 по 10 мая в Красноярске сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать за езду по выделенным полосам для автобусов, сообщает пресс-служба ведомства. 

«Всем транспортным средствам можно будет двигаться по выделенным полосам, где установлены знаки дополнительной информации 8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.3 «Дни недели», – говорится в сообщении.

Напомним, что в обычные дни штраф для автомобилистов, передвигающихся по выделенной полосе, составляет 1 500 рублей. В период майских праздников камеры не будут фиксировать нарушения по этому направлению.

 

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