В майские праздники красноярцам разрешили ездить по выделенным полосам

В период с 1 по 10 мая в Красноярске сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать за езду по выделенным полосам для автобусов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Всем транспортным средствам можно будет двигаться по выделенным полосам, где установлены знаки дополнительной информации 8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.3 «Дни недели», – говорится в сообщении.

Напомним, что в обычные дни штраф для автомобилистов, передвигающихся по выделенной полосе, составляет 1 500 рублей. В период майских праздников камеры не будут фиксировать нарушения по этому направлению.