Новые знаки «Фотовидеофиксация» установлены на Енисейском тракт

На трассе Красноярск-Енисейск установдены новые знаки «Фотовидеофиксация» (6.22). Они обозначают места возможной установки камер для фиксации нарушений ПДД, пояснили в краевом управлении автомобильных дорог. На трассах знаки устанавливают за 150–300 метров до зоны контроля, в населенных пунктах знак теперь может быть всего один — на въезде.

«Также отличие нового знака 6.22 от старой таблички 8.23 заключается в том, что его можно применять самостоятельно. Старую табличку устанавливали только совместно с другими знаками», - пояснили в КРУДОРе.

Отметим, что места установки камер фиксации нарушений ПДД определяет ГИБДД.