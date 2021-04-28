Красмаш в числе лучших предприятий ОПК в области социально-экономической эффективности

Красноярский машиностроительный завод стал финалистом Всероссийского конкурса организаций ОПК с высокой социально-экономической эффективностью, который ежегодно проводит Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Предприятие получило диплом финалиста по итогам 2020 года «За лучшее обеспечение и состояние санитарно-бытовых помещений среди организаций оборонно-промышленного комплекса» с численностью более 1000 человек.

Награждение предприятий Роскосмоса состоялось в формате видеоконференции, которую провели заместитель генерального директора Госкорпорации по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко и директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин.

В конкурсе, приняли участие 356 организаций ОПК. Пять организаций Госкорпорации «Роскосмос» получили дипломы финалистов.

Напомним, по итогам 2019 года Красноярский машиностроительный завод стал победителем в номинации «Промышленная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности».

Фото: Красноярский машиностроительный завод