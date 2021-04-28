28 апреля
Красноярск
погода +12 °C
74.96
 
€ 90.47
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красмаш в числе лучших предприятий ОПК в области социально-экономической эффективности

Главная Общество
Красноярск
11:48 28 Апреля 2021
награда, предприятие, итоги, конкурс
версия для печати Ico_print

Красноярский машиностроительный завод стал финалистом Всероссийского конкурса организаций ОПК с высокой социально-экономической эффективностью, который ежегодно проводит Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Предприятие получило диплом финалиста по итогам 2020 года «За лучшее обеспечение и состояние санитарно-бытовых помещений среди организаций оборонно-промышленного комплекса» с численностью более 1000 человек.
Награждение предприятий Роскосмоса состоялось в формате видеоконференции, которую провели заместитель генерального директора Госкорпорации по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко и директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин.

В конкурсе, приняли участие 356 организаций ОПК. Пять организаций Госкорпорации «Роскосмос» получили дипломы финалистов.

Напомним, по итогам 2019 года Красноярский машиностроительный завод стал победителем в номинации «Промышленная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности».

Фото: Красноярский машиностроительный завод

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В майские праздники красноярцам разрешили ездить по выделенным полосам

В майские праздники красноярцам разрешили ездить по выделенным полосам

28 Апреля 2021 г.
в обычные дни штраф составляет 1 500 рублей
Новости Красноярска: Награды Всероссийской организации качества работники Ачинского НПЗ получили

Награды Всероссийской организации качества работники Ачинского НПЗ получили

28 Апреля 2021 г.
Звания «Мастер качества» и «Российский лидер качества» присваиваются за профессиональные заслуги
Новости Красноярска: Новые знаки «Фотовидеофиксация» установлены на Енисейском тракт

Новые знаки «Фотовидеофиксация» установлены на Енисейском тракт

28 Апреля 2021 г.
На трассах их монтируют за 150–300 метров до зоны контроля
Новости Красноярска: Врачи Краевой больницы успешно выполнили уникальные операции по лечению болезни Паркинсона

Врачи Краевой больницы успешно выполнили уникальные операции по лечению болезни Паркинсона

28 Апреля 2021 г.
Для лечения использовалась инновационная система глубинной стимуляции головного мозга
Новости Красноярска: Прокуратура обжаловала отмену сноса скандально кафе «Кантри» на пр. Мира

Прокуратура обжаловала отмену сноса скандально кафе «Кантри» на пр. Мира

28 Апреля 2021 г.
Ранее суд отказал в удовлетворении иска прокурора
Новости Красноярска: Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы в майские праздники

Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы в майские праздники

28 Апреля 2021 г.
В детских садах будут открыты дежурные группы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На парковке около торгового центра в Покровском сгорел автомобиль

На парковке около торгового центра в Покровском сгорел автомобиль

27 Апреля 2021 г.
В полиции считают, что это был поджог
Новости Красноярска: Ко Дню Победы "Седьмой" запускает спецпроект «Медицинский батальон»

Ко Дню Победы "Седьмой" запускает спецпроект «Медицинский батальон»

28 Апреля 2021 г.
В программах расскажут, как Красноярск стал городом-госпиталем
Новости Красноярска: Красноярца обвинили в краже старого автобуса

Красноярца обвинили в краже старого автобуса

25 Апреля 2021 г.
Транспортное средство должно было стать кафе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru