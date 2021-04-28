Компания En+ Group укомплектовала лыжные базы в Сибири

Для трёх лыжных баз – Ангарска, Братска (Иркутская область), а также Дивногорска (Красноярский край) был закуплен спортивный инвентарь: 167 пар лыж для массового и детско-юношеского спорта, крепления, ботинки, лыжные палки и мази для скольжения.

«И хотя этот лыжный сезон уже закончился, мы вместе с партнерами уже начали подготовку к следующему, и обеспечили спортивные объекты дополнительным инвентарем, чтобы в будущем больше желающих смогли приобщиться к популярному зимнему виду спорта», – отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group.

Ранее для подготовки трасс и 30 биатлонных матов на лыжный комплекс «Ангарский» компания передала снегоход Yamaha. В самом начале зимнего сезона для подготовки трасс на лыжную базу в Тулуне было передано 75 пар лыж с креплениями и снегоход Stells. Также в 2020 году En+ передала техникуму лесных технологий Дивногорска ратрак отечественного производства для подготовки лыжных трасс на лыжном полигоне, а уже в этом году начнется полная модернизация полигона.

Весной, в апреле, для тренеров прошли онлайн-курсы, программу которых разработали ведущие специалисты Сибирского государственного института физической культуры из Омска. Благодаря этому, профессиональную квалификацию смогли повысить 30 тренеров из Дивногорска и Тулуна. В настоящее время обучается группа тренеров из Братска, еще 25 человек пройдут обучение в мае. Отметим, что за время проведения проекта «На лыжи!» на образовательных курсах повысили квалификацию более 400 тренеров. А с 2019 года запущен конкурс «Лучший лыжный тренер года», победители которого получают стипендии в размере 90 000 рублей. По итогам двух лет существования конкурса стипендии получили уже 10 тренеров.

В этом году проект «На лыжи!» отметил своё пятилетие. Отметим, что компания En+ Group, основателем которой является промышленник Олег Дерипаска, уделяет большое внимание социальной политике в регионах своего присутствия. Одними из приоритетных направлений являются развитие инфраструктуры, поддержка спорта и здорового образа жизни, в том числе через проект «На лыжи!».