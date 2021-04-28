Врачи Краевой больницы успешно выполнили уникальные операции по лечению болезни Паркинсона



В Краевой больнице прошли первые операции по лечению болезни Паркинсона с помощью методики глубинной стимуляции головного мозга пациента. В мозг вживляется электрод, по которым подается электрический ток низкого напряжения и определенной частоты. Стимуляция подавляет симптомы заболевания.

Методика позволяет уменьшить выраженность двигательных нарушений и неврологических расстройств. Больному после такой трапеции требуется меньше лекарств, врачи заверяют, что он возвращается к нормальной жизни. Первые операции красноярские хирурги провели при поддержке врачей из Новосибирска.

«Мы рады, что теперь наши пациенты с болезнью Паркинсона смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы Красноярского края. Технология глубинной стимуляции мозга хорошо зарекомендовала себя при лечении болезни Паркинсона во всем мире. К ней прибегают, когда возможности консервативного лечения исчерпаны.

Конечно, имплантация DBS-системы полностью не излечивает пациентов, но их состояние значительно улучшается, повышается двигательная активность, формируется четкая координация движений и, что самое главное, улучшается качество жизни», ─ отметил главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Егор Корчагин.

