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Врачи Краевой больницы успешно выполнили уникальные операции по лечению болезни Паркинсона

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Красноярск
12:00 28 Апреля 2021
красноярск, медицина, общество
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В Краевой больнице прошли первые операции по лечению болезни Паркинсона с помощью методики глубинной стимуляции головного мозга пациента. В мозг вживляется электрод, по которым подается электрический ток низкого напряжения и определенной частоты. Стимуляция подавляет симптомы заболевания.

Методика позволяет уменьшить выраженность двигательных нарушений и неврологических расстройств. Больному после такой трапеции требуется меньше лекарств, врачи заверяют, что он возвращается к нормальной жизни. Первые операции красноярские хирурги провели при поддержке врачей из Новосибирска.

«Мы рады, что теперь наши пациенты с болезнью Паркинсона смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы Красноярского края. Технология глубинной стимуляции мозга хорошо зарекомендовала себя при лечении болезни Паркинсона во всем мире. К ней прибегают, когда возможности консервативного лечения исчерпаны.

Конечно, имплантация DBS-системы полностью не излечивает пациентов, но их состояние значительно улучшается, повышается двигательная активность, формируется четкая координация движений и, что самое главное, улучшается качество жизни», ─ отметил главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Егор Корчагин.
 

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